Период нерабочих дней начался в России

До конца следующей недели в регионах ограничивается работа предприятий сферы услуг, некоторых магазинов, отменяют большинство массовых мероприятий.

Некоторые регионы, в том числе Москва и Подмосковье ввели новые ограничения на несколько дней раньше из-за ситуации с коронавирусом. В то же время в разных субъектах федерации ограничительные меры могут отличаться. Так, в большинстве из них будут работать только аптеки, продуктовые магазины и те торговые точки, где продают товары первой необходимости.

Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова выразила надежду, что россияне будут соблюдать ограничительные меры во время нерабочих дней.

Ранее Голикова напомнила, что большинство новых случаев заражения регистрируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова тем временем отметила, что не видит необходимости вновь закрывать границы. Она добавила, что нерабочие дни предназначены в первую очередь для того, чтобы сократить контакты между людьми и сделать прививку тем, кто этого ещё не сделал.

Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Малышев ранее сказал «Эху Москвы», что такие меры должны улучшить ситуацию с пандемией, однако период каникул следовало сделать более длительным. По мнению Малышева, нынешняя работа властей по пропаганде вакцинации от коронавируса не слишком эффективна.