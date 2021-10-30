Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил более полумиллиарда долларов по налоговым претензиям американских властей

Кроме того, он должен будет год провести под надзором, рассказали в министерстве юстиции США.

Сумма штрафа более чем вдвое превышает сумму налогов, которую Тиньков, по данным ведомства, не выплатил при отказе от американского гражданства.

Судья штата Калифорния Джон Тигар утвердил мировое соглашение предпринимателя с минюстом Соединенных штатов.

Российского бизнесмена задержали в начале прошлого года в Лондоне по запросу Вашингтона. На время слушаний по вопросу об экстрадиции он оставался в британской столице.