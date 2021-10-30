В Риме стартует двухдневный саммит лидеров стран «Группы двадцати»

Главы ведущих экономик мира, как ожидается, будут обсуждать, в первую очередь, последствия пандемии коронавируса. В частности, одним из основных вопросов, по данным агентства Reuters, может стать тема сокращения сроков разработки новых вакцин с 300 дней до 100.

Согласно проекту совместного заявления лидеров G20, которое есть в распоряжении издания, главы государств намерены взять на себя такое обязательство в случае новых чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предполагается, что стороны обсудят конкретные механизмы вакцинации не менее 40% населения Земли до конца этого года и не менее 70% — до конца следующего.

Среди других тем — проблемы изменения климата и цифровая экономика. При этом если почти все лидеры «Группы двадцати» прилетят в Рим, то главы России и Китая будут участвовать в саммите дистанционно.

В Кремле, в частности, сказали, что российский президент Владимир Путин дважды выступит по видеосвязи. Решение не ехать в Италию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

Россию на встрече лидеров G20, как ожидается, будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.