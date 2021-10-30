Власти США потребовали от 55 дипломатов и сотрудников дипмиссии России покинуть страну

В Москве называют такой шаг высылкой. Решение коснется как сотрудников дипмиссии, так и технических работников. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

Тем самым, количество сотрудников представительств России в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне сократится до 145 человек. Еще примерно столько же россиян представляет Россию в ООН.

Дипломатические войны продолжаются с 2016 года, когда по обвинению во вмешательстве в выборы были объявлены персонами нон грата 35 россиян. За 5 лет в результате демаршей и зеркальных мер численность представительств постоянно сокращалась.

В апреле этого года Россия внесла США в список недружественных стран и запретила нанимать неамериканский персонал, что свело дипломатический корпус в стране до 130 человек. Это позволяет лишь поддерживать работу миссии. С середины мая россияне вынуждены получать визы в посольство в Варшаве.

Соединенные штаты, как пишет газета «КоммерсантЪ», также рассматривали вопрос об отказе от Спасо-Хауса в Москве, который является резиденцией посла на протяжении почти 90 лет.