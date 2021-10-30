Акции памяти жертв политических репрессий пройдут сегодня в России

Во многих городах пройдут чтения имен погибших в результате сталинской политики Большого террора.

В столице, например, акция состоится на Бутовском полигоне, где находится массовое захоронение расстрелянных в 1930–50-е годы. Также в храмах Москвы будут совершены заупокойные богослужения. В Театре Романа Виктюка артисты будут читать письма репрессированных.

Несмотря на антикоронавирусные ограничения, чтение имен жертв репрессий пройдет и в Санкт-Петербурге — но в усеченном формате, без речей. У Соловецкого камня пройдет церемония возложения цветов. А в Екатеринбурге, помимо аналогичной акции, также состоится концерт в память о репрессированных в годы правления Иосифа Сталина актерах, режиссерах, музыкантах и артистах балета. Имена репрессированных также будут читать в Воронеже и Костроме.

Между тем накануне ежегодная акция «Возвращение имен», организованная правозащитным обществом «Мемориал*», прошла в онлайн-формате. Это объяснялось невозможностью читать имена репрессированных на традиционном месте у Соловецкого камня из-за введенных ограничений.

День памяти жертв политических репрессий установлен 30 октября в годовщину голодовки, устроенной политзаключенными в Мордовии и Пермском крае в 1974 года.

* Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.