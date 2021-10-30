Правительство Молдавии заключило новый договор на поставку газа с «Газпромом»

Стороны вели переговоры почти месяц. Главное состоит в том, что топливо начнет поступать в Молдавию 1 ноября и тем самым зимой люди и предприятия без тепла и энергии не останутся.

Министерство инфраструктуры Молдавии сообщило о том, что соглашение будет подписано на 5 лет. Несколько позже это подтвердили и в «Газпроме».

О конкретной стоимости газа не сообщается, известно лишь, что она будет рассчитываться по специально рыночной формуле, устроившей обе стороны. Россия же получила подтверждения, что партнеры выплатят многолетний долг более чем в 700 миллионов евро, однако перед этим предстоит провести аудит совместного российско-молдавско-приднестровского предприятия «Молдовагаз» и рассчитать график погашения задолженности.

С 2011 года «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение, однако в этом году первоначально не смогли договориться об условиях. В октябре, пока шли переговоры, действовал временный договор.