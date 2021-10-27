На столичный регион идет потепление, пообещал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По его данным, это станет возможно в результате того, что на севере Европейской части России в ближайшие дни установится циклон, а на юге – антициклон. Начнется перенос воздушных масс с Атлантики. В итоге к выходным в столице потеплеет до +13-14 днем.

Также ранее в центре погоды «Фобос» призвали москвичей не ждать снега ранее конца первой недели ноября.