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05:03, 27 октября 2021

На столичный регион идет потепление, пообещал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По его данным, это станет возможно в результате того, что на севере Европейской части России в ближайшие дни установится циклон, а на юге – антициклон. Начнется перенос воздушных масс с Атлантики. В итоге к выходным в столице потеплеет до +13-14 днем.
Также ранее в центре погоды «Фобос» призвали москвичей не ждать снега ранее конца первой недели ноября.


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