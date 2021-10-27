Британская королева Елизавета II не сможет участвовать в климатическом саммите в Глазго

Об этом объявили в Букингемском дворце. Это связано с тем, что врачи рекомендовали 95-летнему монарху больше отдыхать. Тем не менее, Елизавета обратится к участникам саммита по видеосвязи (он откроется 31-го октября).

На прошлой неделе 95-летняя королева провела ночь в больнице и отменила визит в Северную Ирландию. Представители королевской семьи объяснили это, цитата, предварительными обследованиями.