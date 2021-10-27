Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с премьер-министром Судана после его освобождения

Об этом объявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. В телефонном разговоре Блинкен выразил озабоченность, он вновь призывает участников военного переворота в этой североафриканской стране остановиться.

Суданская армия отстранила гражданских от власти и взяла некоторых под стражу в понедельник – по ее уверениям, «для их же безопасности». США и Евросоюз выступили против действий военных. Вчера также стало известно о полной приостановке из-за военного переворота работы международного аэропорта суданской столицы Хартума – как минимум на три дня.