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05:03, 27 октября 2021

Производитель вакцины от коронавируса «Спутник» разработал ее новую форму – в виде спрея для носа

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на директора компании «Генериум» Даниила Талянского. По его словам, новинка переносится намного мягче, чем внутримышечная инъекция, но не уступает ей по эффективности. Заявка на проведение клинических испытаний уже подана, регистрацию надеются провести через 6-8 месяцев.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко признавалась, что тестировала на себе спрей, но говорила, что такая вакцина служит лишь дополнительной защитой, и не отменяет необходимости инъекций.
Также в скором времени директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал регистрацию «Спутника» для детей и подростков.


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