В турецкой Анталье суд отпустил под подписку о невыезде семерых россиян, которых обвиняют в поджоге лесов

Это передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России.

Туристам грозит срок от 2 до 7 лет. Их задержали после похода по всемирно известному туристическому маршруту – Ликийской тропе. Сами они говорят, что просто шли мимо пожара и наоборот, пытались его потушить. И жалуются, что предоставленные им адвокаты не владеют английским.

Из-за аномальной сорокаградусной жары в этом регионе Турции действительно все лето бушевали беспрецедентные лесные пожары.