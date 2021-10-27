Чемпионат мира по художественной гимнастике стартует сегодня в японском Китакюсю

В первый день соревнований будут разыграны медали в двух видах многоборья — упражнениях с обручем и мячом.

В состав команды России в групповых упражнениях на чемпионат мира входят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева, в индивидуальном первенстве — Арина и Дина Аверины. Из-за допинговых санкций все они выступают без национальной символики.

Чемпионат мира по художественной гимнастике впервые за четверть века пройдет в один год с Олимпийскими играми. Первоначально турнир должен был проходить в Копенгагене, однако власти Дании отказались от его проведения.