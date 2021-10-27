Россельхознадзор сегодня обсудит импорт кормов в Россию с Еврокомиссией

Представители регулятора проведут онлайн-конференцию с директоратом ЕК по здравоохранению и безопасности пищевой продукции.

За последнее время в Россельхознадзоре жалуются на выявление множества нарушений в кормах для домашних животных из Германии, Австрии, Бельгии, Испании и других стран. Например в одном дорогостоящем немецком корме для котят, который должен был на 30% состоять из говядины, мяса крупного рогатого скота не обнаружили вовсе, зато нашли ДНК свиньи и лошади.