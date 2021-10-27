В отряде «ЛизаАлерт» пожаловались, что из-за поисков актрисы Светланы Светличной погиб человек

Председатель отряда Григорий Сергеев написал на своей странице в соцсети Facebook, что такие резонансные истории, как со Светличной – это всегда перегрузка и испытание, в условиях крайне ограниченных ресурсов.

Светличную искали 40 человек, процесс успел взять на контроль лично председатель СК Александр Бастрыкин, но вскоре выяснилось, что она никуда не пропадала, а тем временем в подмосковных Люберцах скончался заблудившийся в лесу простой человек – 61-летний Андрей Серов.