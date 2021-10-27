Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала закон об иноагентах

На своей странице в инстаграм она призналась, что сама читает в основном СМИ-иноагентов, а закон назвала «мягко говоря, сырым». «Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы», — пишет Пескова. – «Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ», конец цитаты.

Доработку закона ранее допускал сам президент Путин — в беседе с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.

На данный момент в реестре почти сотня изданий и физических лиц.