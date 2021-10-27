Жителей Севастополя перестанут выпускать из города без справок о вакцинации от ковида

Также подойдут свидетельства о перенесенном заболевании либо медотводе от прививки и отрицательном тесте. Ограничения будут действовать в период общероссийских нерабочих дней с 30 октября по 7-е ноября.

Это первый регион в стране, который пошел на такие меры. Ранее вчера стало известно, что в Хакасии и Туве в тот же период остановят общественный транспорт (а в Хакасии еще и введут комендантский час). Власти Петербурга и Сочи запретили заселять без все тех же документов в местные гостиницы, ожидая наплыва гостей из Москвы, где объявлен частичный локдаун.

В последние дни в стране стабильно фиксируется более 35 тысяч заболевших и более 1000 умерших в день – максимум за все время пандемии.