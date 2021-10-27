В аэропорту Анапы пассажирка в ответ на требование занять свое кресло перед взлетом искусала стюардессу

В итоге вместо вылета в Москву ее ждет суд – женщину сняли с рейса и передали полиции. В региональном управлении МВД на транспорте уточняют, что она еще нецензурно оскорбляла других пассажиров. От медосвидетельствования женщина отказалась.

На нее составили административный протокол о хулиганстве.