В итоге вместо вылета в Москву ее ждет суд – женщину сняли с рейса и передали полиции. В региональном управлении МВД на транспорте уточняют, что она еще нецензурно оскорбляла других пассажиров. От медосвидетельствования женщина отказалась.
На нее составили административный протокол о хулиганстве.
В аэропорту Анапы пассажирка в ответ на требование занять свое кресло перед взлетом искусала стюардессу
В итоге вместо вылета в Москву ее ждет суд – женщину сняли с рейса и передали полиции. В региональном управлении МВД на транспорте уточняют, что она еще нецензурно оскорбляла других пассажиров. От медосвидетельствования женщина отказалась.