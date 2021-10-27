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03:03, 27 октября 2021

Из Молдавии в Россию пытались вывести скрипку работы предположительно Антонио Страдивари

Женщину, которая ее везла, задержали. Она утверждает, что направлялась в музыкальное турне, все документы на инструмент у нее с собой и все законно. Если ее признают виновной в контрабанде культурных ценностей, ей грозит штраф до 16 тысяч долларов либо до 5 лет тюрьмы.
Оценочная стоимость скрипки – 2 млн евро, ей больше 300 лет.


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