Роскомнадзор внес еще два интернет-ресурса в свой реестр соцсетей с аудиторией свыше 500 тыс. россиян

Речь идет о мессенджере Telegram и сайте Livejournal. В этом списке уже значатся Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Включенные в реестр сайты должны искать порнографию, информацию о способах изготовления и местах покупки наркотиков, а также о суициде. Роскомнадзор также может требовать от проектов из списка снять ограничения к какому-либо контенту.