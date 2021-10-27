Губернатор Подмосковья пожаловался на рекордное число ковидных госпитализированных на ИВЛ в регионе

По словам Андрея Воробьева, занято уже свыше 500 аппаратов, в общей сложности в стационарах лежат 10 000 человек, из которых 80% — непривитые. Подмосковная система здравоохранения работает на пределе.

В то же время он признал, что после того, как власти анонсировали более жесткие ковидные ограничения, вдвое подскочили и темпы вакцинации – с 5 до 10 тысяч желающих в сутки.