Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники

Генштаб опубликовал видео удара с дрона Bayraktar по позициям противника в районе поселка Гранитное. Как утверждает украинская сторона, они лишь отвечали на обстрелы своих военнослужащих и не пересекали линию разграничения. Огнем с беспилотника была уничтожена одна артиллерийская установка вместе с расчетом.

В непризнанной ДНР подтвердили обстрел со стороны Украины, но не уточнили ничего о потерях.