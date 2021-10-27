Москвичка Таня Меженцева выиграла национальный отбор на конкурс песни «Детское Евровидение»

Его организовала Академия Игоря Крутого.

Меженцева будет представлять Россию с песней Mon ami (в переводе с французского – «Мой друг»). Конкурс пройдет 19-го декабря в Париже, в нем, кроме России, участвуют еще 18 стран. Детскую версию Евровидения проводят с 2003-го, как и на большом Евровидении, Россия на этом конкурсе однажды уже побеждала – в 2017-м.

В жюри национального отбора были, в частности, конкурсантки Евровидения взрослого Юлия Савичева и Манижа, также учитывалось электронное голосование зрителей.