В Берлине скончалась 13-я жертва теракта на рождественской ярмарке в 2016-м

Это передает местная радиостанция RBB. Умер 49-летний Саша Хюсгес. Когда исламист врезался в толпу людей на грузовике, Хюсгес одним из первых кинулся на помощь раненым, но ему на голову рухнула тяжелая балка. С тех пор он нуждался в круглосуточном уходе.

Смерть наступила от последствий развившейся в ране инфекции. О кончине Хюсгеса сообщил его вдовец – теперь имя мужчины просят добавить на мемориал павшим от рук террориста на ступенях Церкви кайзера Вильгельма, близ которой и произошел теракт.