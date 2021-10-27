В мессенджер Telegram все-таки придет реклама

Изменения анонсировал его основатель Павел Дуров. Показывать рекламу будут в наиболее популярных телеграм-каналах – от тысячи подписчиков.

При этом Дуров оговорил сразу целый ряд ограничений. Прежде всего, он заверил, что для таргетирования никоим образом не будут использоваться личные данные пользователя – конфиденциальность остается высшим приоритетом телеграма. Рекламу будут предлагать исключительно с поправкой на тематику канала.

Кроме того, рекламные объявления будут содержать не более 160 символов без изображений и внешних ссылок.

Цена показа – от двух евро за 1000 показов с минимальным бюджетом от миллиона евро. Эти деньги остро нужны на оплату сотрудников и серверов, которые обеспечивают работу мессенджера с аудиторией, недавно превысившей миллиард человек.