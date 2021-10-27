Хакасия первой среди регионов объявила комендантский час из-за тяжелой ситуации с ковидом

С 28 октября по 7 ноября в республике запретят выходить из дома с 10 вечера до 6 утра абсолютно всем, за исключением сотрудников предприятий непрерывного цикла и экстренных служб.

Кроме того, в отличие от объявивших частичный локдаун Москвы и Петербурга, тут не только закроется общепит и непродовольственная торговля, но и остановится общественный транспорт. Глава региона Валентин Коновалов признал, что в хакасских стационарах места для госпитализированных с коронавирусом кончились.

Также общественный транспорт остановят в Туве. Ранее вчера власти Севастополя решились на другую, пока уникальную среди регионов меру – без справок о вакцинации, медотводе от нее или перенесенном заболевании из города перестанут выпускать.