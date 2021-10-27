Лауреаты Нобелевской премии мира приглашены на церемонию вручения в Осло

Это официально подтвердил норвежский нобелевский комитет. Филиппинскую журналистку Марию Ресса, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, а также исполнительного директора продовольственной программы ООН, которой премию присудили в прошлом году, ждут в городской ратуше Осло 10-го декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

В этот же день в Стокгольме традиционно награждают лауреатов остальных нобелевских премий, но в прошлом году из-за пандемии коронавируса церемонии отменили, и в этом году шведский нобелевский комитет принял решение вручить лауреатам медали и денежную часть по месту их жительства.