Только за последние сутки его состояние подскочило на $20 млрд и достигло 270 млрд. У богача номер два – владельца ритейлера Amazon Джеффа Безоса – нет и 200 миллиардов.
Причина – бурный рост котировок производителя электромобилей Tesla. Недавно аналитики Morgan Stanley предсказывали, что Маск может стать первым в истории человечества долларовым триллионером – уже за счет потенциала своего космического бизнеса.
Forbes: Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории наблюдений
Только за последние сутки его состояние подскочило на $20 млрд и достигло 270 млрд. У богача номер два – владельца ритейлера Amazon Джеффа Безоса – нет и 200 миллиардов.