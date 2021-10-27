Forbes: Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории наблюдений

Только за последние сутки его состояние подскочило на $20 млрд и достигло 270 млрд. У богача номер два – владельца ритейлера Amazon Джеффа Безоса – нет и 200 миллиардов.

Причина – бурный рост котировок производителя электромобилей Tesla. Недавно аналитики Morgan Stanley предсказывали, что Маск может стать первым в истории человечества долларовым триллионером – уже за счет потенциала своего космического бизнеса.