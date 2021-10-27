Минюст США объявил о международной спецоперации, в результате которой по всему миру накрыли 150 наркоторговцев

Речь идет о торговле наркотиками в теневом сегменте интернета.

Операция велась 10 месяцев на трех континентах и кончилась изъятием 200 с лишним килограммов наркотиков, десятков единиц огнестрельного оружия и 30 с лишним миллионов долларов в криптовалюте.

Больше всего задержанных – по нескольку десятков – в США, Германии и Британии, но отдельные аресты прошли и в Швейцарии, Нидерландах, Италии, Австралии, Болгарии.