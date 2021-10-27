В Тыве замначальника отдела полиции заставлял подчиненных перед отпуском гасить все штрафы, которые они выписали

Об этом пишет телеграм-канал Baza. При этом информацию косвенно потверждает само МВД – там отчитались о проверке в отделе МВД по Улуг-Хемскому району и, цитата, «неправомерных действиях» его сотрудника «в рамках служебной деятельности по взысканию административных штрафов».

Если в ходе проверки вина полицейского подтвердится, его обещали уволить, а его руководство привлечь к дисциплинарной ответственности.