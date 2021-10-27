В Астрахани сбежал из психбольницы предполагаемый член банды Шамиля Басаева и Хаттаба

Об этом сообщает региональное управление МВД. Речь идет о 39-летнем Магомеде Алханове, которого задержали в июне по делу о нападении Басаева и других террористов на роту псковских десантников в 2000-м году.

Ранее Алханова уже осудили по статье бандитизм, теперь предъявили обвинения в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. В медучреждении он проходил психиатрическую экспертизу.