В США отложили выход в прокат документального фильма, текст в котором читает актер Алек Болдуин

Шотландский режиссер Энтони Бакстер написал в «Твиттере», что это сделано из уважения к трагедии на съемках с участием Болдуина. На прошлой неделе на съемках вестерна «Ржавчина» актер случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил оператора Джоэла Соуза. Оружие оказалось заряжено не холостыми, а боевыми патронами. После Болдуин подвергся нападкам в соцсетях сторонников Дональда Трампа, потому что ранее актер пародировал бывшего президента США.
2021-10-27T00:07:36+03:00
2021-10-27T00:07:36+03:00
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00:07, 27 октября 2021
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