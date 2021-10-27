В США отложили выход в прокат документального фильма, текст в котором читает актер Алек Болдуин

Шотландский режиссер Энтони Бакстер написал в «Твиттере», что это сделано из уважения к трагедии на съемках с участием Болдуина. На прошлой неделе на съемках вестерна «Ржавчина» актер случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил оператора Джоэла Соуза. Оружие оказалось заряжено не холостыми, а боевыми патронами. После Болдуин подвергся нападкам в соцсетях сторонников Дональда Трампа, потому что ранее актер пародировал бывшего президента США.