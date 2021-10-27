Из астраханской психбольницы сбежал осуждённый по статье о бандитизме уроженец Чечни

Вероятно, речь идёт о члене банды Басаева и Хаттаба.

Астраханская полиция объявила о том, что в розыске находится Магомед Алханов 82-ого года рождения, который сбежал накануне из психиатрической больницы на востоке города. В сообщении МВД сказано, что осуждённый был под стражей. Каким образом ему удалось скрыться — не уточняется. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что этого человека привезли в больницу для прохождения медицинской экспертизы.

Агентство ТАСС отметило, что имя и дата рождения сбежавшего совпадают с данными уроженца Чечни Магомеда Алханова, указанного в перечне экстремистов и террористов. СК отчитался о его задержании минувшим летом. Ранее в ведомстве утверждали, что он в составе банды Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на роту псковских десантников, которое произошло в Аргунском ущелье в 2000-ом году. В результате той атаки 84 военных погибли, а в живых остались только шестеро.

За участие в атаке на псковских десантников более восьмидесяти человек приговорили к срокам до 19-ти лет колонии. Об аресте членов банты ФСБ неоднократно отчитывалась и в текущем году — последнее задержание произошло в Москве в марте.