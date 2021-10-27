Украина, по данным СМИ, впервые применила в Донбассе ударный беспилотник турецкого производства

Сообщается, что аппарат «Байрактар» ракетный ударом уничтожил артиллерийское орудие, выстрелом из которого был ранен украинский военнослужащий. В непризнанных ДНР и ЛНР обвинили украинскую армию в попытке продвинуться за линию фронта. Как отмечает британская медиакомпания «Би-би-си», Турция активно применяла беспилотники «Байрактар» в Сирии, затем в Ливии, также их использовали в целях армии Азербайджана во время войны с Арменией в Нагорном Карабахе.
2021-10-27T00:05:17+03:00
2021-10-27T00:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 27 октября 2021
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