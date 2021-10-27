Украина, по данным СМИ, впервые применила в Донбассе ударный беспилотник турецкого производства

Сообщается, что аппарат «Байрактар» ракетный ударом уничтожил артиллерийское орудие, выстрелом из которого был ранен украинский военнослужащий. В непризнанных ДНР и ЛНР обвинили украинскую армию в попытке продвинуться за линию фронта. Как отмечает британская медиакомпания «Би-би-си», Турция активно применяла беспилотники «Байрактар» в Сирии, затем в Ливии, также их использовали в целях армии Азербайджана во время войны с Арменией в Нагорном Карабахе.