Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала закон об иностранных агентах

Она назвала странным то, что решение принимает Минюст совместно с МИДом, а не суд. Пескова добавила в «Инстаграме», что среди изданий, которые она читает, в основном СМИ -«иноагенты». Ранее ее отец, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно говорил о необходимости закона об иностранных агентах.
2021-10-27T00:04:46+03:00
2021-10-27T00:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:04, 27 октября 2021
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