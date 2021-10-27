Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала закон об иностранных агентах

Она назвала странным то, что решение принимает Минюст совместно с МИДом, а не суд. Пескова добавила в «Инстаграме», что среди изданий, которые она читает, в основном СМИ -«иноагенты». Ранее ее отец, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно говорил о необходимости закона об иностранных агентах.