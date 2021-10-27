Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу прокуратуры на арест ректора Шанинки Сергея Зуева

Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу прокуратуры на арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева.

На данный момент Сергей Зуев находится под домашним арестом, однако прокуратура считает такую меру пресечения слишком слабой и намерена добиться отправки руководителя так называемой «Шанинки» в СИЗО. Вместе с тем, родные и защитники Сергея Зуева уверены, что он просто не сможет находиться под стражей. Дело в том, что у него серьезные проблемы с сердцем. За последний год он уже перенес три серьезные операции, а неделю назад был экстренно госпитализирован с инфарктом миокарда.

Представители научного сообщества также поддерживают коллегу. Они написали открытое письмо на имя генерального прокурора Игоря Краснова. В нем они указывают на то, что уверены в невиновности ректора. Кроме того, потенциальное заключение под стражу с учетом болезней Зуева академики сравнивают с пытками.

Зуев проходит по делу бывшего заместителя министр просвещения Марины Раковой, которую обвиняют в хищении свыше 20 миллионов рублей бюджетных денег.