Состояние Илона Маска за несколько дней выросло почти на 42 миллиарда долларов, подсчитал журнал Forbes

По сведениям издания, сейчас у основателя компаний Tesla и SpaceX активов более чем на 270 миллиардов долларов, он обошел Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире. Причина – в резком росте акций Tesla, капитализация компании превысила триллион долларов.
2021-10-26T23:05:50+03:00
2021-10-26T23:05:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2926078-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 26 октября 2021
Загрузка комментариев...