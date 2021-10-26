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23:05, 26 октября 2021

КС решил, что у россиян, которые пострадали от имущественных преступлений, есть право на компенсацию морального вреда

Конституционный суд решил, что у россиян, которые пострадали от имущественных преступлений, есть право на компенсацию морального вреда. Основанием для решения стала просьба жителя Краснодарского края. У него санитар морга потребовал взятку за то, чтобы он смог забрать тело умершей матери.

Конституционный суд провозгласил, что любое преступление против собственности затрагивает не только имущественные права потерпевшего. Также оно посягает на личное достоинство и может причинять потерпевшему моральный вред. А значит, его необходимо возместить. В то же время, гражданский кодекс позволяет трактовать статью о моральном ущербе не в пользу потерпевших. Несколько лет назад жителя Краснодарского края обманом вынудили заплатить 6 тысяч рублей сотруднику морга, чтобы забрать тело матери. Краснодарский суд обязал санитара вернуть деньги и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Потерпевший потребовал миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, но ему в этом отказали. Пожилой мужчина утверждает, что два года следствия сказались на его здоровье и ему пришлось сделать операцию на сердце. В итоге, по мнению Конституционного суда обстоятельства этого дела могут свидетельствовать об очевидных нравственных страданиях от преступления. В таком случае моральный вред нельзя ставить под сомнение и не учитывать его в ходе оценки доказательств, решили судьи.

52 статья Конституции России гласит, что государство обеспечивает потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.


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