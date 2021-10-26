Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить, оскорбляет ли ветеранов картина художника из Петербурга

Об этом сообщают в ведомстве. На полотне Кирилла Миллера «Живые и мертвые» изображены люди, которые несут портреты черепов и монстров. Как поясняет сетевое издание «Фонтанка», некоторые из пользователей социальных сетей ассоциировали сюжет с «Бессмертным полком». После этого представители общественных организаций начали обвинять художника в реабилитации нацизма.
2021-10-26T23:04:47+03:00
2021-10-26T23:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 26 октября 2021
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