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23:04, 26 октября 2021

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить, оскорбляет ли ветеранов картина художника из Петербурга

Об этом сообщают в ведомстве. На полотне Кирилла Миллера «Живые и мертвые» изображены люди, которые несут портреты черепов и монстров. Как поясняет сетевое издание «Фонтанка», некоторые из пользователей социальных сетей ассоциировали сюжет с «Бессмертным полком». После этого представители общественных организаций начали обвинять художника в реабилитации нацизма.  


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