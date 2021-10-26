В Астрахани сбежал осужденный, который мог быть членом группировки террориста Шамиля Басаева

По данным полиции, побег из психиатрической больницы совершил Магомед Алханов. Как отмечает ТАСС, его имя и дата рождения совпадают с данными уроженца Чечни, который был задержан в середине июня по делу о нападении группировки Шамиля Басаева на псковских десантников в 2000-ом году.
2021-10-26T23:02:43+03:00
2021-10-26T23:02:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 26 октября 2021
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