В Астрахани сбежал осужденный, который мог быть членом группировки террориста Шамиля Басаева

По данным полиции, побег из психиатрической больницы совершил Магомед Алханов. Как отмечает ТАСС, его имя и дата рождения совпадают с данными уроженца Чечни, который был задержан в середине июня по делу о нападении группировки Шамиля Басаева на псковских десантников в 2000-ом году.