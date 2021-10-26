Канадский режиссер Дени Вильнев объявил, что будет снято продолжение фильма «Дюна»

По его словам, он только узнал об этом от кинокомпании Legendary, передает сетевое издание Deadline. По сведениям портала, вторая часть «Дюны» выйдет через два года — в октябре 2023. Экранизация романа Фрэнка Герберта была представлена в сентябре на Венецианском кинофестивале и сейчас успешно идет в прокате многих стран.
2021-10-26T22:31:45+03:00
2021-10-26T22:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 26 октября 2021
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