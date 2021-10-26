В сенате Бразилии ответственность за высокую смертность от коронавируса возложили на президента Жаира Болсонару

Народные избранники также требуют запретить ему пользоваться социальными сетями.

Комиссия Федерального сената по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией одобрила просьбу сенаторов о приостановке соцсетей главы государства и публичном опровержении его утверждения, согласно которому вакцины от ковида вызывают СПИД. Глава комиссии Омар Азиз объявил, что Жаир Болсонару продемонстрировал «потенциально преступное поведение» и теперь комиссия просит Верховный суд и прокуратуру отстранить президента от подобных интернет-ресурсов. Также сенаторы потребовали от администраций «Фейсбука», «Инстаграма» и «Твиттера» данные с учётной записи главы государства.

Поводом для этого обращения стало высказывание Болсонару во время одного из его эфиров в социальных сетях. В минувший четверг он процитировал материалы о том, что в Великобритании у привитых от коронавируса впоследствии обнаруживали СПИД. Минздрав королевства эти данные уже официально опровергал.

Также сенат Бразилии сегодня должен проголосовать по докладу, согласно которому президент и еще несколько десятков человек из руководства страны, несёт ответственность за часть жертв пандемии. Если доклад одобрят, то комиссия попросит прокуратуру провести проверку на наличие причастности Болсонару к массовым убийствам.

Ранее Youtube на неделю заблокировал возможность делать публикации для страницы президента Бразилии. В администрации видеохостинга это также объяснили тем, что Болсонару распространял недостоверную информацию о коронавирусе.