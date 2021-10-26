Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова рэп-исполнителя Моргенштерна о Дне Победы

Музыкант сказал, что не понимает миллионных трат на этот праздник. Моргенштерн извинился и явится в СК дать показания, сказал «Эху Москвы» его адвокат Сергей Жорин.

Слова музыканта Моргенштерна движение «Ветераны России» попросило сегодня СК и Генпрокуратуру проверить на экстремизм и реабилитацию нацизма. Организация не будет отзывать свое обращение после извинений рэп-исполнителя, сказал радиостанции «Эхо Москвы» председатель движения Ильдар Резяпов.

Глава движения «Ветераны России» также сказал, что настаивает на блокировке YouTube-канала телеведущей Ксении Собчак, в интервью которой Моргенштерн высказался о празднике.

