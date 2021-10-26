Власти Сочи заявили, что ужесточат требования к заселению туристов в гостиницы

Нужны будут сертификат о вакцинации, либо справка о медотводе, либо отрицательный ПЦР-тест, наконец, возможно добровольное согласие привиться в течение трех дней, сказал мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, в общепит будут пускать только по цифровому коду о вакцинации или перенесенном ковиде, причем меры будут действовать до зимы. Мэр добавил, что до конца года в Сочи рассчитывают принять до 7 миллионов туристов. Наплыв приезжих ожидается уже на этой неделе, в связи с нерабочими днями, которые власти объявили из-за пандемии.