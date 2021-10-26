«Ветераны России» потребовали заблокировать YouTube-канал Собчак после интервью с Моргенштерном

Движение «Ветераны России» потребовало заблокировать YouTube-канал Собчак после интервью с музыкантом и шоуменом Моргенштерном (Алишером Валеевым), в котором исполнитель усомнился в целесообразности празднования Дня Победы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель движения Ильдар Резяпов.

«Мы просим заблокировать YouTube-канал «Осторожно: Собчак». Мы неоднократно обращались с требованием закрыть этот канал – там была пропаганда ЛГБТ. Ксения Собчак занимается в большей степени провокационными, антиконституционными действиями на данном канале. Возьмите то же интервью с Моргенштерном, который через каждые 2-3 минуты кроет матом. Вот для чего это пропагандировать? Чтобы молодежь смотрела, как матерятся взрослые и занимаются оскорблениями? Мы видим, какую риторику использует этот канал, и будем настаивать в правовом поле, чтобы он был заблокирован», — заявил И.Резяпов.

25 октября на канале Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где он усомнился в важности Дня Победы, удивившись, что на него тратят миллионы. 23-летний музыкант отметил, что не понимает, зачем люди празднуют 9 мая и почему вокруг этого события всегда такой ажиотаж. По мнению исполнителя, стране нужно двигаться дальше и достигать новых успехов, а не праздновать то, что было почти век назад.

После этого «Ветераны России» решили пожаловаться на Моргенштерна в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Валеев должен нести моральную ответственность за свои слова о 9 мая.

Позже Моргенштерн опубликовал в своем «Инстаграме» извинения за критические слова о Дне Победы в интервью Ксении Собчак. По словам музыканта, в беседе с телеведущей он лишь «честно признался», что не понимает День Победы, и его фразу о празднике «вырвали из контекста», а ее продолжение не опубликовали.