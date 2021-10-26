«Ветераны России» не будут отзывать требование о проверке Моргенштерна после его извинений

Движение «Ветераны России» не будет отзывать требование о проверке музыканта Моргенштерна (Алишера Валеева) после его извинений из-за высказываний о Великой Отечественной войне в интервью Ксении Собчак. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель движения Ильдар Резяпов.

«Мы видели извинения Моргенштерна. Он сказал, что его слова выдернули из контекста. Но я же не один представляю движение «Ветераны России». Решение в отношении него должно приниматься коллегиально, а не лично мною. Мы уже обратили внимание, и письма направлены в Роскомнадзор, Следственный комитет и Генпрокуратуру. Соответственно, будут работать силовые ведомства. Пусть они проведут проверку, и если они найдут какие-то умыслы с его стороны, пусть возбуждается дело. Либо это будет административка, либо уголовка. Мы ничего отзывать не будем», — подчеркнул он.

И.Резяпов напомнил, что «российское законодательство выделяет память о Великой Отечественной войне как самостоятельный объект охраны». «Защита исторической памяти осуществляется в соответствии с КоАП РФ и Уголовным кодексом РФ. Злоупотребление свободой массовой информации предусматривает штраф юридических лиц в размере от 3 до 5 миллионов рублей. Мы знаем, что у Ксении Собчак и Моргенштерна очень большое количество подписчиков в «Инстаграме» и «Ютубе». А у Моргенштерна это в большей степени молодежь. Конечно, это его субъективная позиция, его личное мнение, но выражать его, используя средства массовой информации – мы считаем это нелогичным. Я вообще не думаю, что это его затея. Это намеренная провокация», — заключил глава «Ветеранов России».

В интервью, которое вышло на Ютуб-канале Ксении Собчак 25 октября, Моргенштерн раскритиковал празднование Дня Победы. Он усомнился в необходимости ежегодно тратить на это миллионы.

После жалобы «Ветеранов России» музыкант извинился и сказал, что «ни в коем случае не умалял значимость события, а лишь честно признался», что не понимает. Он также добавил, что его фразу вырвали из контекста, а ее продолжение не опубликовали.