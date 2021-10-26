Тихановская: санкции против Лукашенко были реакцией на угрозу безопасности Европы

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская считает, что санкции Запада против Александра Лукашенко и его окружения были реакцией не на «унижения прав человека» в республике, а на угрозу безопасности европейских стран. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Секторальные санкции и пятый пакет санкций, к нашему сожалению, — это не ответ на унижения прав человека в Белоруссии, а ответ на неадекватные поступки режима: посадку самолета, миграционный кризис. Поэтому очень жаль, что в ответ на все то насилие, которое произошло в Белоруссии, — это три пакета санкций, в который включили только порядка 80 человек, а остальные санкционные списки были из-за перехода «красной линии» – угрозы безопасности европейских стран», — заявила С.Тихановская.

При этом она добавила, что «санкции еще не вступили в полную силу». «По крайней мере, американские. Секторальные санкции оставили очень много лазеек. И сейчас, насколько я знаю, готовится следующий пакет санкций», — уточнила С.Тихановская.

С ее точки зрения, «западные страны, которые выступают за верховенство закона, хотят помочь в урегулировании белорусской ситуации». «Хотя мы об этом не просили – мы просили встать за права человека в Белоруссии, встать за тысячи осужденных, избитых и изнасилованных людей. Но не всегда хватает инструментов», — отметила С.Тихановская.

Она добавила, что «многие инструменты работают внутри демократических стран, но при взаимодействии с диктатурами, где демократические инструменты не работают, очень сложно общаться с людьми, которые понимают только язык силы и язык насилия». «Защита прав человека в стране, где на права человека всем глубоко плевать, иногда невозможна снаружи», — заключила С.Тихановская.