Суд в Сыктывкаре отказался передать гражданину Австрии двух дочек от суррогатной матери

Как сообщается на сайте суда, иностранец, чье имя не называется, ранее обратился к главе Следственного комитета с просьбой помочь ему вывезти из России детей, которые родились год назад в Петербурге по программе суррогатного материнства. По его словам, мать увезла их в Сыктывкар и передала в органы опеки, сейчас они находятся в доме ребенка.
2021-10-26T20:31:13+03:00
2021-10-26T20:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 26 октября 2021
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