Суд в Сыктывкаре отказался передать гражданину Австрии двух дочек от суррогатной матери

Как сообщается на сайте суда, иностранец, чье имя не называется, ранее обратился к главе Следственного комитета с просьбой помочь ему вывезти из России детей, которые родились год назад в Петербурге по программе суррогатного материнства. По его словам, мать увезла их в Сыктывкар и передала в органы опеки, сейчас они находятся в доме ребенка.