Полномочия Ангелы Меркель на посту канцлера Германии сегодня официально завершены

Соответствующие документы ей вручил президент Франк-Вальтер Штайнмайер и отметил, что почти 16 лет правления Меркель можно отнести к самым значительным периодам в истории страны. Впрочем, Меркель пока остается у власти в качестве исполняющего обязанности канцлера до тех пор, пока в Германии не будет сформировано новое правительство