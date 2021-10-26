Полномочия Ангелы Меркель на посту канцлера Германии сегодня официально завершены

Соответствующие документы ей вручил президент Франк-Вальтер Штайнмайер и отметил, что почти 16 лет правления Меркель можно отнести к самым значительным периодам в истории страны. Впрочем, Меркель пока остается у власти в качестве исполняющего обязанности канцлера до тех пор, пока в Германии не будет сформировано новое правительство
2021-10-26T20:03:26+03:00
2021-10-26T20:03:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 26 октября 2021
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