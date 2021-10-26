Кубанский предприниматель Николай Гордик отсудил у членов банды Цапка более двух миллиардов рублей

Он утверждал, что под давлением передал преступникам имущество.

Кущёвский районный суд постановил частично удовлетворить требование бизнесмена и взыскать с членов банды Владимира Алексеева и Вячеслава Цеповяза два миллиарда сто девяносто восемь миллионов рублей. Агентство ТАСС сообщает, что в рамках иска были признаны недействительными сделки по передаче тридцати шести земельных участков от матери лидера группировки Сергея Цапка к его экс-супруге. Взыскания будут производить за счёт этого имущества.

Предприниматель Николай Гордик судился по этому вопросу с 2010-ого года. Он пытался доказать что преступники вынудили его передать три предприятия и земельные активы площадью пять тысяч гектаров бизнесмену Федору Стрельцову, а позже этой собственностью распоряжались члены банды Цапка.

Ранее Гордику также удалось через суд получить от российских властей триста семьдесят пять тысяч рублей за то, что некоторых членов банды не признавали подозреваемыми и обвиняемыми в мошенничестве в период, пока шло расследование.

Банда Цапков действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. Суд постановил, что её члены причастны как минимум к 19-ти убийствам. Глава группировки Сергей Цапок умер в СИЗО от инсульта в 2014-ом.