В министерстве обороны заявили, что самообучающиеся нейросети должны контролироваться государством

Такое мнение высказал начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий генерал-майор Александр Осадчук, передает ТАСС. Технологии машинного обучения сейчас широко использует большое количество компаний во многих отраслях.

Интернет-эксперт Григорий Бакунов в интервью «Эху» считает, что нет необходимости контролировать абсолютно все нейросети.

Бакунов выразил надежду, что на рынке это никак не отразится. Возможно, контроль нейросетей государством выльется в создание современных интеллектуальных систем, которые будут помогать военным решать их задачи.